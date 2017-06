Candidatos participam de exame psicológico do CFO-Bombeiro Militar 2017

Vinte e seis candidatos participaram, na manhã desse domingo (5), no auditório do Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa, do exame psicológico do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar 2017.

Foto: Secom/PB

Foram convocados 64 candidatos. Os 38 faltosos foram automaticamente eliminados da seleção.

Conforme o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) e presidente da comissão coordenadora do concurso, coronel Dênis Nery, o número de abstenções se deu também porque alguns concorrentes se inscreveram tanto no certame dos Bombeiros quanto no da Polícia Militar, que tiveram datas do psicotécnico coincidentes.

“Uma hora ou outra o candidato tem que optar, já que são processos separados e que em algum momento possuem etapas que acontecem na mesma data. Mas nossa corporação está de braços abertos para receber aqueles que optarem por ficar na seleção do CBMPB”, destacou.

Segundo ele, nos próximos dez dias o resultado desta etapa deve ser divulgado no site da instituição, no endereço bombeiros.pb.gov.br, e no Diário Oficial do Estado. Os aprovados serão então convocados para fase seguinte, que consiste no exame de Saúde.

O processo seletivo do CFO-BM 2017 ofereceu oito vagas com livre concorrência entre os sexos.

Conforme o edital, ele sé composto de três fases, sendo que a primeira consistiu na prova intelectual, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – edição 2016.

As demais fases, exames complementares e avaliação social, são realizadas pelo próprio CBMPB e custeadas através das inscrições dos candidatos.

Os testes complementares englobam exames psicológico, de saúde e de aptidão física – que estão sendo realizados nessa ordem, com caráter eliminatório.