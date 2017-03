Candidato a presidente do Clube Campestre destaca responsabilidade como prioridade

O candidato a presidente do Clube Campestre Marcos Antônio falou sobre sua chapa “Pensando o Campestre com responsabilidade” e afirmou que sua intenção é trazer para os associados do clube a esperança de melhorias na estrutura e funcionamento do local.

Ele disse que seu nome foi escolhido durante uma brincadeira após um racha e citou que a atual diretoria do clube apoia a sua chapa.

Foto: Paraibaonline

Marcos destacou que é associado ao clube há 14 anos e que, dentre outras ocupações, já foi líder sindical e que é funcionário da Cagepa há 42 anos.

Ele também alegou que tem orgulho da sua chapa, que conta com participantes como José Felinto e Roberto Jordão.

– A diretoria atual se uniu e, por unanimidade, teve a escolha pelo meu nome. Pensem e vejam que essa chapa tem um futuro promissor – frisou.

O candidato a vice-presidente Roberto Jordão afirmou que é importante prezar pela responsabilidade ao conduzir o clube e disse que o local precisa de melhorias físicas para que consiga se manter, já que existem muitos associados inadimplentes.

Outro candidato da chapa “Pensando o Campestre com responsabilidade”, José Felinto, declarou que o título da chapa já explica o que é preciso fazer no clube.

Ele também disse que o Campestre conseguiu se manter em pé graças ao trabalho da atual diretoria e destacou que reconhece a necessidade de “manter o clube com a sua excelência”.

As eleições acontecem no próximo domingo, 26, das 8h às 14h, no Clube Campestre.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.