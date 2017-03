Candidato à presidência do Clube Campestre prioriza renovação e transparência

foto: Paraibaonline

O candidato de oposição à presidência do Clube Campestre, Alex Marcolino, falou sobre sua chapa “Mudança já: Renovação e transparência” e destacou que o grupo foi construído com muita luta e dedicação, atraindo pessoas que estivessem interessadas em expandir os espaços do clube e trazer melhorias significativas aos serviços ofertados.

Ele explicou que é sócio do clube há quatro anos e que vai ao local com sua família todos os dias da semana. Alex ainda afirmou que são quarenta pessoas participando de sua chapa.

– Fomos formando nossa chapa aos poucos, com pessoas gabaritadas e com muita luta para que possamos transformar o Clube Campestre em um clube maior do que é hoje. O Campestre é uma casa que os sócios têm – colocou

Alex destacou que, se eleito, pretende reformar alguns ambientes do clube, como um campo que está em desuso e pode ser transformado em um campo society. Também disse que pretende melhorar a infraestrutura de captação de água do clube, implantar placas solares nas piscinas e resgatar o réveillon do Campestre, assim como outras atividades que foram extintas.

– Vamos implementar as redes sociais e um aplicativo do Clube Campestre, para facilitar a interação entre o clube e o associado – assegurou

As eleições acontecem nesse domingo, 26, das 8h às 14h, no Clube Campestre.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.