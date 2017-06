Candidato à lista tríplice do Ministério Público elenca propostas para eleição

O promotor de justiça Clístenes Holanda, candidato à lista tríplice para a vaga de procurador-geral da Paraíba, falou em entrevista na tarde desta quarta-feira (07), sobre as suas propostas, caso seja escolhido para ocupar o cargo.

Clístenes disse que elencou as metas em três blocos, com ideias para serem implantadas de forma imediata e a médio e longo prazo.

– As nossas propostas foram estruturadas em três blocos. O primeiro bloco, por exemplo, temos o destravamento para viabilizar carreiras, criação de grupos especiais de apoio para auxiliar colegas, a criação de núcleos especializados, a implantação de uma política de comunicação, a retomada do estágio. Além delas, temos propostas de médio e longo prazo, como por exemplo a continuidade das obras de construção da sede do Ministério Público, a ampliação do nosso sistema virtual de acompanhamento de processos, a ampliação de cursos de capacitação, a otimização de frota de veículos. Por fim, no terceiro bloco de propostas, reservei para uma ampla discussão na classe que poderia implementar por minha conta, mas prefiro submeter a debates, como as vagas de promotorias e novas sedes. São temas delicados e que precisam ser deliberadas por toda a classe – ressaltou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.