Canal da transposição é rompido; bombeamento para CG está suspenso. Veja imagens

Um trecho do Eixo Leste do canal da transposição do Rio São Francisco rompeu neste final de semana, entre as cidades de Sertânia e Custódia, em Pernambuco.

Conforme as informações oficiais, o rompimento não provocou danos ambientais, mas implicou na suspensão temporária do bombeamento d´água para Paraíba – cidade de Monteiro e, por conseguinte, para o açude de Boqueirão.

A água desviada desaguou no rio Moxotó, sem provocar alagamentos. A contenção já foi executada, de acordo com o Ministério da Integração Nacional.

Ainda não existe previsão de quando a água voltará a ser bombeada para o canal.



Veja o vídeo