Campinense volta a empatar com o Flu de Feira e segue vivo na luta pela vaga

foto: Paraibaonline

O Campinense perdeu um boa chance de melhorar sua pontuação na tabela do Grupo A8 da Série D. Jogando em casa, o time raposeiro não passou de um 0 a 0 com o Fluminense de Feira de Santana, mesmo placar registrado entre os dois clubes no interior da Bahia, há uma semana.

Apesar do resultado, as equipes permanecem nas mesmas posições. Isto porque, Atlético de Pernambuco e Itabaiana empataram por 2 a 2, no outro jogo da rodada. Assim, o Flu segue liderando a chave com oito pontos, contra cinco dos raposeiros. Atlético e Itabiana somam quatro, respectivamente.

Veja matéria completa aqui