Campinense vence CSP e chega à vice-liderança

foto: Paraibaonline

O Campinense não fez um primor de partida, mas jogou o suficiente para vencer o CSP neste domingo, no estádio Amigão.

A vitória por 1 a 0 contra o Tigre levou o time rubro-negro à vice-liderança do Campeonato Paraibano com 15 pontos ao lado Atlético, porém leva vantagem sobre o time de Cajazeiras no saldo de gols. Já o CSP entrou na zona de rebaixamento, com oito pontos.

O gol da Raposa foi anotado por Casagrande, que entrara em lugar do “apagado” Jussimar, aos 23 minutos do segundo tempo.

Pelo Estadual, o Campinense só volta a jogar no dia 1º de março, contra o Serrano, no Amigão. Antes, o time volta as atenções para a Copa do Nordeste, onde vai encarar o Náutico, nos Aflitos, nesta quarta-feira.

O CSP volta a jogar no dia 1º de março, quando enfrenta o Auto Esporte.

