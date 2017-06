Campinense recebe Flu de Feira para tentar encostar na liderança

foto: ascom/Campinense

O Campinense encara o Fluminense de Feira logo mais, às 17h, no Amigão, para tentar encostar na liderança do Grupo A-8 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com quatro pontos em três jogos, a Raposa precisa da vitória para se igualar aos sete do Touro baiano e consequentemente pavimentar a classificação. A partida tem validade pela quarta rodada.

Durante a semana o técnico Ailton Silva cercou de mistério a preparação rubro-negra. Na quarta-feira comandou um treino técnico-tático em um CT particular na zona rural de Lagoa de Roça, longe de possíveis olheiros e até das emissoras de TV, que têm dificuldade para cobrir esse tipo de atividade longe de Campina Grande.

