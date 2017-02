Campinense recebe CSP para tentar embalar de vez no Paraibano 2017

O Campinense recebe o CSP logo mais, 16h, no Amigão, para encerrar o considerado primeiro turno do Paraibano 2017.

Em plena ascensão na temporada, o time do técnico Sérgio China, além da manutenção no G-4, mira alcançar a vice-liderança do estadual, e para isso basta vencer o Tigre praiano, que por sua vez precisa dos três pontos para não entrar na zona de rebaixamento.

Foto: Ascom / Campinense

Enquanto a Raposa ostenta a quarta colocação, com 12 pontos, o CSP ocupa o oitavo posto, com oito, apenas dois a mais que os lanternas Sousa e Paraíba.

