Campinense goleia Uniclinic e garante vaga antecipada no mata-mata

Fotos: Paraibaonline

Com grande atuação no primeiro tempo, o Campinense goleou o Uniclinic do Ceará por 4 a 0 neste domingo, no Estádio Amigão, em jogo válido quinta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. Os gols da Raposa foram marcados por Diego Torres, Fernando Pires, Maranhão e Augusto, todos na etapa inicial.

Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 11 pontos, um mais que o Santa Cruz, que perdeu para o Náutico, terceiro colocado com 7. Na última rodada, o Campinense vai encarar o Santa fora de casa, decidindo o primeiro lugar do posto.

Além de garantir a vaga no mata-mata com uma rodada de antecipação, a Raposa embolsará R$ 505 mil por avançar de fase.

