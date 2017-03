Campinense encara velho conhecido nas quartas do Nordestão. Veja confrontos

Com um velho conhecido no caminho do Campinense, as quartas de final da Copa do Nordeste tiveram seus confrontos definidos no final da manhã desta sexta-feira (24), após sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Ainda que não haja clássicos nesta etapa, os rivais tidos como mais tradicionais podem se encontrar na semifinal do torneio regional.

