Campinense encara Uniclinic para tentar vitória que vale R$ 505 mil

Foto: Ascom / Campinense Clube

Um jogo que valeu R$ 505 mil.

É assim que diretoria, comissão técnica e jogadores do Campinense estão encarando a partida de logo mais, 16h, no Amigão, contra o Uniclinic-CE, pela quinta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

A importância dessa peleja para os rubro-negros tem uma razão: a vitória garante a classificação da Raposa para o mata-mata, o que vai representar uma cota de mais de meio milhão de reais.

Vale lembrar que pela participação na fase de grupos, com exceção dos representantes de Maranhão e Piauí (receberam metade), cada clube já embolsou R$ 600 mil.

Além da premiação em dinheiro, que certamente dará tranquilidade para a diretoria honrar seus compromissos na temporada, o Campinense busca manter uma escrita. É que desde que o Nordestão foi retomado, em 2013, o time cartola conseguiu avançar de fase.

