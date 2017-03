Campinense e Atlético-PB não saem do zero no aniversário do Amigão

O placar do jogo inaugural se repetiu no Amigão, que completou 42 anos nesta quarta-feira (08). O Campinense não saiu do 0 a 0 com o Atlético de Cajazeiras e encerrou uma sequência de cinco vitórias seguidas no Paraibano 2017. A partida teve validade pela 12ª rodada do estadual. Leia a matéria completa aqui Facebook

