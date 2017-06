Campinense com dois desfalques e uma novidade para encarar o Sousa

O técnico do Campinense, Sérgio China, começa hoje a montar a equipe para enfrentar o Sousa no próximo domingo (05), às 16h, no Amigão, pela 11ª rodada do Paraibano 2017.

Foto: Ascom / Campinense Clube

E o comandante rubro-negro vai ter dois problemas e uma novidade para aprontar a Raposa.

Os desfalques ficam por conta do zagueiro Joécio, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Serrano, e o volante Negreti, que deixou o campo na última quarta-feira com um estiramento na coxa direita.

Leia mais aqui.