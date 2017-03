Campina vai sair da humilhação para o desenvolvimento, diz Marcondes Gadelha

O ex-senador paraibano, Marcondes Gadelha, disse que o significado da chegada das águas do São Francisco à Paraíba é a esperança e o resgate da capacidade de desenvolvimento do Estado.

Ele reforçou que o momento é para Campina Grande a libertação da humilhação pela falta de água.

– Campina Grande estava submetida à humilhação de não ter água para beber, além de passar mais da metade da semana sem água nas torneiras. Mas, isso agora acabou e o São Francisco traz a oferta de desenvolvimento – comentou.

Marcondes ainda ressaltou que a bandeira a ser levantada agora é a da conclusão do Eixo Norte da transposição, que engloba cidades do Sertão paraibano, como Coremas, do Ceará e Rio Grande do Norte.

– Coremas é a maior barragem da Paraíba e não pode ficar fora dessa luta pelo Eixo Norte. Depois desta, vamos lutar pela transposição do rio Tocantins – ressaltou.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.