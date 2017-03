Campina vai ganhar centro de referência para atender crianças com microcefalia

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, garantiu na manhã desta quinta-feira, 16, em audiência com a secretária da Assistência Social (Semas) de Campina Grande, Eva Gouveia, a implantação do Centro Dia para acompanhamento das famílias que têm crianças com microcefalia.

A reunião aconteceu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e contou com a presença do deputado Federal Rômulo Gouveia, além do prefeito de Cajazeiras, José Aldemir.

Campina Grande será a primeira cidade a receber um Centro Dia com esta finalidade.

“O prefeito Romero Rodrigues tem uma atenção toda especial para com as famílias que têm crianças com microcefalia. Ele determinou que fizéssemos todos os esforços para a implantação desta unidade do Centro Dia na cidade”, registrou a secretária Eva Gouveia.

De acordo com a titular da Semas, a Prefeitura de Campina Grande já doou o terreno para a construção do prédio, mas inicialmente o Centro Dia funcionará em um local provisório até a conclusão da sua sede definitiva.

Durante a audiência, também foi discutido o repasse de recursos federais para fins sociais em Campina Grande e a adesão da cidade ao Programa Criança Feliz.

Campina Grande já é modelo para o Brasil no tratamento e acompanhamento às famílias que têm crianças com esta síndrome e o Centro Dia, primeiro no país com esta finalidade, vai dar continuidade ao que vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, inclusive no apoio as pesquisas já desenvolvidas pela médica e cientista Adriana Melo.