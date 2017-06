Campina multicultural abre alas para bloco Rubacão da Socorro

No dia 4 de março, pelo quinto ano consecutivo, o bloco Rubacão da Socorro vai invadir as ruas de Campina Grande, mantendo a tradição de reunir os campinenses que estavam viajando durante o Carnaval, na grande folia de rua, mostrando que a cidade d´O Maior São João do Mundo não é feita apenas de forró, mas que é uma cidade multicultural que abriga todos os ritmos.

A concentração do “Rubacão da Socorro” começa às 12 horas na Vila do Artesão, com apresentações musicais de grupos campinenses como o Marcacagrande, Carlos Perê e banda e muitos outros.

Para puxar o trio elétrico em um percurso que sai da Vila do Artesão, percorrendo o Açude Velho, chegando até o Parque do Povo, a animadíssima e talentosa cantora Gitana Pimentel e Banda, que já escolheu um repertório pra lá de animado para festejar o Carnaval, mas também homenagear dona Socorro Castro, a musa do bloco Rubacão da Socorro.

Na dispersão, no Parque do Povo, o bloco faz a grande prévia d´O Maior São João do Mundo, recepcionando o folião com o dois pra lá e dois pra cá da banda Forró Campina, garantindo que a festa fique completa.

O bloco é organizado pelos componentes do Grupo Raízes, que motivados a homenagear dona Socorro organizam o encontro de amigos, no primeiro sábado após o Carnaval, justamente quando o campinense retorna para Campina Grande.

– O bloco começou com uma brincadeira de amigos, que se reuniam no sábado após o Carnaval na casa de dona Socorro para comer o famoso rubacão. Mas a alegria sempre era tão grande que as paredes ficaram pequenas e fomos para rua, ganhando mais adeptos ano após ano – descreveu Ronildo.

Segundo os organizadores, o bloco não tem nenhum apoio financeiro dos poderes públicos, sendo custeado exclusivamente pela venda das camisas/abadás e parceria com os amigos.

– Este carnaval é para o povo de Campina Grande. É um carnaval pacífico, na verdade, um encontro de amigos. No percurso a gente vê apenas alegria, com crianças, adultos e idosos com o mesmo pique, em uma grande confraternização – ressaltou o organizador.

As camisas do bloco estão sendo vendidas a R$ 20,00, na própria Vila do Artesão, ou através dos telefones 98750-3924, 98757-0760 ou pelo telefone 98740-9807.

Saiba quem é Socorro Castro e se apaixone pelo bloco Rubacão da Socorro

A enfermeira aposentada Socorro Castro é uma das mulheres mais incentivadoras da arte e da cultura campinense. Ela, com um jeito único e encantador, está sempre presente nas apresentações artísticas que acontecem no município, vibrando com as conquistas dos que fazem cultura.

Tudo começou porque dona Socorro oferecia sempre ajuda aos artistas de Campina Grande, doando o que podia para incentivar os segmentos culturais da cidade.

O rubacão da dona Socorro é um dos modos que ela encontra para apoiar financeiramente os artistas, ou até mesmo para parabenizar as conquistas da classe.

A casa de dona Socorro sempre foi e ainda é um ponto de apoio para reuniões, planejamentos, ensaios e no pensar arte para todos, no intuito de levar cultura do centro à periferia.

O bloco Rubacão da Socorro é uma forma que o grupo Raízes encontrou de agradecer a ela pelo acolhimento, mas também de mostrar para Campina Grande quem são as pessoas anônimas que simplesmente acreditam que é com arte e cultura que se conquista cidadania plena.