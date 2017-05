Campina Grande vacina contra a gripe mais de 70% do público-alvo

Foto: Codecom/CG

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe termina na próxima sexta-feira, dia 26. Em Campina Grande, a Secretaria de Saúde vacinou 71,31% do público-alvo e a meta é imunizar 90% até o fim da vacinação. A campanha começou no dia 17 de abril e no dia 13 de maio foi realizado o dia D.

Foram imunizadas até o momento 61.382 pessoas. No total, 82.898 pessoas fazem parte dos grupos prioritários do público-alvo e pelo menos 74.608 devem ser imunizadas para atingir a meta de 90%.

“Estamos fazendo um verdadeiro mutirão nesta última semana para alcançar a meta estipulada pelo Ministério da Saúde”, disse a Coordenadora Municipal de Imunização, Miralva Cruz.

Os grupos que mais procuraram as unidades de saúde para receber a injeção foram os profissionais da saúde e os idosos. Dos 6.826 trabalhadores da saúde, 97,03% foram vacinados. Dos 43.349 idosos com 60 anos ou mais, 36.157 já se imunizaram, o que representa 83,41%.

Com relação às gestantes, 68,78% das 6.826 das grávidas se vacinaram e das 815 puérperas, ou seja, mulheres que estão de resguardo, apenas 59,63% se protegeram contra a gripe.

A principal preocupação é com as crianças de seis meses a quatro anos de idade. Das 26.951 crianças nesta faixa etária na cidade, somente 11.605 foram levadas para receber a vacina, menos da metade.

Foto: Codecom/CG

Além dos grupos prioritários, também têm direito à vacina os professores das redes pública e particular de ensino das esferas municipal, estadual e federal; pessoas com doenças crônicas e condições especiais; detentos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e trabalhadores do sistema prisional.

A vacina é ofertada em todas Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Saúde e as Equipes de Estratégia de Saúde da Família também fazem aplicação nos idosos ou pacientes acamados direto na casa das pessoas.