Campina Grande tem show “Old Songs Good Times” com Nielly Limeira e banda

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Cultura e Teatro Municipal Severino Cabral, através da Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, apresenta neste dia 24 de maio, o show “Old Songs Good Times”, com a cantora Nielly Limeira e banda.

No show, mais uma apresentação do Projeto Quartas Acústicas, Nielly irá embalar o público com interpretações de músicas que marcaram os velhos tempos, em um show intimista

A apresentação, na Sala Paulo Pontes, no Teatro Municipal Severino Cabral, tem início às 20 horas.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).