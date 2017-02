Campina Grande se destaca na Vitrine Acadêmica no Rio

foto: reprodução

O Programa de Doutorado Interinstitucional UEPB/Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentou na última terça-feira, mais um resultado positivo com a aprovação da tese de doutorado da professora Cristianne Maria Barbosa Carneiro.

O estudo com o sugestivo título de Os Fios (In)visíveis do Comércio Informal foca o significado dos shoppings populares em diferentes contextos espaciais , econômicos e políticos, o que abre caminho para utilização desses significados para justificar políticas públicas que não afetam apenas o desenho do espaço urbano, mas também o uso de recursos públicos.

Secundariamente, a tese tenta descrever como as conexões entre a exploração do trabalho e a disputa pelo espaço urbano podem estar sintetizados nos shoppings populares, por meio da ação do Estado.

O estudo analisa as experiências de Shoppings Populares em Campina Grande e Caruaru e essas conexões. A nova Doutora é filha do Professor Moaci Carneiro.