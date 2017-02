Campina Grande recebe 4º Encontro Nacional de Tarólogos

Tarólogos de diferentes regiões do Brasil participarão do 4º Encontro Nacional de Tarô que acontecerá durante o 26º Encontro da Nova Consciência, evento que agrega, durante o período de Carnaval em Campina Grande, os mais diversos segmentos e pensamentos da sociedade contemporânea.

Organizado pelo tarólogo e escritor Nei Naiff, o Encontro de Tarólogos tem como tema principal “TARÔ: traDição versus eXoterismo, as mudanças no século XXI”, debatido por tarólogos de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Para participar do evento não é preciso inscrição ou pagamento.

“Chegou, senta e participa. E, logo em seguida, os tarólogos ouvintes também participam com depoimentos ou perguntas. Tudo é muito democrático”, afirma Nei.

Além do Encontro Nacional de Tarô, Nei Naiff também ministrará a oficina “Conselhos afetivos com cartas do tarô”.

O 26º Encontro da Nova Consciência acontece de 24 a 28 de fevereiro no Colégio Estadual da Prata. A programação, em breve, poderá ser acessada no site www.novaconsciencia.com.br