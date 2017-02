Campina Grande e João Pessoa têm saneamento básico modelar para o País

Estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil revela que dois municípios paraibanos estão muito bem posicionadas no novo Ranking do Saneamento Básico das 100 maiores cidades brasileiras.

O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (20), mostra que Campina Grande ocupa a 18ª posição no País, sendo a segunda melhor do Nordeste. Na 42ª colocação geral, João Pessoa aparece em 1º lugar entre as capitais nordestinas e a 9ª no Brasil.

Em comparação ao estudo divulgado no ano passado, Campina Grande subiu 11 posições, saltando da 29ª colocação no ranking de 2016 para a 18ª no dia 2017.

Assim como João Pessoa, a Rainha da Borborema também aparece entre as 16 cidades no Brasil em que 100% da população urbana é atendida com água tratada.

No quesito esgotamento sanitário, as duas cidades paraibanas também se destacam no ranking. Campina Grande tem uma cobertura de 88,28%, enquanto João Pessoa de 75,71%.

Para o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Hélio Paredes Cunha Lima, o estudo do Trata Brasil serve para comprovar os investimentos feitos pela gestão do governador Ricardo Coutinho em João Pessoa, Campina Grande e em todas regiões do Estado.

“O estudo mostra uma evolução nos investimentos em saneamento básico. Vamos pegar João Pessoa como exemplo. Em 2011, a cidade possuía uma cobertura de 66,49%. Em 2015, esse índice chegou a 75,71%”, observou o presidente da Cagepa, acrescentando que entre os anos de 2011 e 2015 foram investidos apenas na capital paraibana R$ 180 milhões em obras de esgotamento sanitário.

Saiba mais – Lançado desde 2009 pelo Instituto Trata Brasil, o novo Ranking do Saneamento Básico das 100 maiores cidades do país é feito em parceria com a empresa GO Associados, especializada em saneamento básico.

O estudo usa dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades – ano base 2015. O trabalho avalia a evolução dos indicadores de água, esgotos, investimentos e perdas de água nas maiores cidades brasileiras.