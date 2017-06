Campanha virtual do Estado valoriza cidadania das mulheres paraibanas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, lançará, nesta segunda-feira (6), a campanha virtual de “Valorização e Cidadania das Mulheres Paraibanas – Somos Mulheres, temos vozes e temos vez”.

O evento está previsto para as 10h, no Palácio da Redenção, quando será lançado o calendário de ações do Mês de Março, com mais de 40 atividades, desde a área de Educação até Saúde, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

A campanha virtual estreia em mais de 40 portais de comunicação e terá peças virtuais para internet e um spot de rádio que será veiculado em emissoras do interior do Estado.

“O conceito da campanha é a valorização de todas as mulheres paraibanas com olhar voltado para diversidade regional, do Litoral ao Sertão, valorizando a potencialidade das comunidades locais, a exemplo das mulheres quilombolas, produtoras rurais, artesãs e profissionais de diversas áreas”, afirma a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares.

No evento também serão entregues material de comunicação para Gestão de Políticas Públicas para as Mulheres – banner, caderno de textos, faixas, placas de sinalização e cartazes – para gestoras de 40 municípios que assinaram Termo de Compromisso com o Governo do Estado para a implantação de órgãos de políticas públicas específicas para mulheres e igualdade de gênero.

No final de março, serão entregues equipamentos e mobiliários aos 40 municípios.

As gestoras também receberão um kit digital da campanha virtual de “Valorização e Cidadania das Mulheres Paraibanas – Somos Mulheres, temos vozes e temos vez” para adaptarem e utilizarem nos seus contextos locais.

“O Governo do Estado atingiu a meta de ampliação em 200% de municípios que estão executando políticas públicas para mulheres. Saiu de 16 municípios em 2011 para 48 cidades em 2016. O Governo do Estado continuará incentivando a adesão das prefeituras em 100%”, explica a secretária.

Saúde – Como estratégia de política púbica na área de saúde da mulher, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, fará parceria com o projeto Caravana Círculo do Coração e oferecerá obstetras para atender mulheres grávidas com foco na promoção da saúde materna e redução dos índices de mortalidade materna no Estado.

Em 2016, o número de morte materna chegou a 43. Em 2015 foram registrados 32 mortes de mulheres.

Na área de Educação, serão lançadas duas cartilhas educativas para professores e alunos com temas sobre o enfrentamento da violência contra mulheres. De 13 a 17 de março, um total de 760 escolas estaduais do Estado realizará atividades pedagógicas utilizando as cartilhas mobilizando a rede estadual de educação.

As cartilhas serão na escola cidadã Heliton Santana, no município de Santa Rita, quando será apresentada a campanha Quem Ama Abraça, do Instituto Avon.

As 13 unidades de Delegacias Especializadas das Mulheres realizarão intervenções de ruas, com panfletagem e alerta sobre a importância de denunciar casos de violência, enquanto o programa Mulher Protegida fará entrega dos dispositivos móveis.

Em 2016, houve redução de 14,2% de homicídios de mulheres em relação a 2015 e uma redução acumulada de 34% desde 2011.