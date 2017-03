Campanha de Popularização do Teatro apresenta espetáculo em Campina Grande

A Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, apresenta nesta sexta-feira, 24, às 20 horas, no Teatro Municipal Severino Cabral, dentro da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, o espetáculo “Eu, Palhaço!”, com o ator Erickson Canuto.

Espetáculo também ocorrerá em comemoração do Dia do Circo, que é festejado no dia 27 deste mês.

Foto: Ascom

O espetáculo “Eu, Palhaço!”, é uma vivência narrativa do Circo Teatro em estruturação cênica de um espetáculo estação onde o público estará imerso na história do palhaço conhecendo diferentes espaços do Teatro Municipal como o hall, palco principal e algumas salas.

Somando também ao espetáculo uma exposição multimídia que traz à memória grandes personagens palhaços no cenário do circo, tendo destaque para os palhaços Major Palito e Xuxu.

O espetáculo convida o público a imergir na história do palhaço, o encontro, o nascer e a vivência do ser palhaço, contado através do nariz cômico do Palhaço Sony.

Na história, Pedro é uma criança envolvida com o riso e o fazer rir. Sua mãe Joana é uma mãe que educa seu filho nas rédeas disciplinares. Pedro com sua inocência de criança se encontra como palhaço e desafia entre as cenas do espetáculo a você se encontrar com o ser palhaço.

“Eu, Palhaço!” é resultante do trabalho de conclusão do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande, com direção de Erickson Canuto, sendo orientado pelo professor e diretor paraibano Duílio Cunha, tendo como elenco o próprio Erickson Canuto com seu palhaço Sony, a atriz Joana Marques com sua palhaça Lamparina, o ator André Canuto, neto do Major Palito, com seu palhaço Pirueta, terá ainda alguns artistas circenses da cidade de Campina Grande e o pequeno ator Pedro Falcão.

Os ingressos estão à venda no Teatro Severino Cabral, aos preços de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).