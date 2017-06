Camarote de acessibilidade no Parque do Povo está sendo usado indevidamente

A Lei de 2015, de autoria do vereador Anderson Maia, que prevê a criação de um camarote acessível no Maior São João do Mundo, está em execução neste ano no festejo junino de Campina Grande, porém muitas pessoas que não possuem deficiência física, ou qualquer outra limitação, estão usando o local para se confraternizarem, assim como o banheiro de uso exclusivo.

O tetraplégico, Robson da Silva, 25 anos, de São Domingos do Cariri, viu isto de perto.

