Câmara de João Pessoa marca votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Marcos Vinícius (PSDB), anunciou, na sessão ordinária desta terça-feira (6), que o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício financeiro de 2018, vai ser votado nesta quinta-feira (8).

O parlamentar agendou para esta quarta-feira (7), às 14h, uma reunião na sala da presidência com o presidente e membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública (CFO).

De acordo com o presidente da CFO, vereador Bispo José Luiz (PRB), a reunião servirá para debater os preparativos do relatório e fazer a votação do documento no âmbito da comissão.

“Na reunião, acertaremos os últimos detalhes para votar o relatório elaborado pelo vereador Dinho (PMN) para a comissão. Com isso, na quinta-feira iremos concluir a votação principal, no Plenário da Casa”, explicou Bispo José Luiz.

O vereador Dinho afirmou que o relatório da LDO está adiantado e recebeu mais de cem emendas de vereadores e comissões.

“Na reunião de amanhã vamos analisar, corrigir e aprovar as mais de cem emendas recebidas até ontem e votar o relatório por completo na comissão”, esclareceu.