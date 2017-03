Câmara de João Pessoa instala Conselho de Ética para conter vereadores exaltados

As recentes brigas protagonizadas pelos vereadores Chico do Sindicato (PT do B) e Mangueira (PMDB) – que quase foram as vias de fato por conta da autoria de uma obra de esgoto em um dos bairros da cidade – e pelas vereadoras Sandra Marrocos (PSB) e Eliza Virgínia (PSDB) – que trocaram agressões verbais por conta de um projeto que prevê multa a pessoas que picharem prédios públicos, de autoria da parlamentar tucana, – apressaram a instalação do Conselho de Ética na Câmara Municipal de João Pessoa.

Conforme o presidente da Casa, Marcus Vinícius (PSDB), o vereador Bosquinho (PSC) [foto] é o nome de consenso para presidir o Conselho de Ética e a eleição para escolha dos membros acontecerá na próxima terça-feira (28).

“Como na decisão das presidências das Comissões, nós tivemos a grandeza de decidir com as duas bancadas, de forma que acomodassem todos os vereadores, não só da situação como da oposição, no Conselho de Ética. Já temos um consenso em torno do nome de quem irá presidir e estamos esperando as lideranças indicarem os demais nomes para a eleição em Plenário, como requer o regimento Interno”, disse.