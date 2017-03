Câmara de Campina vota projeto que reajusta piso da rede municipal de ensino

A Câmara Municipal de Campina Grande deverá votar nesta próxima terça-feira, 21, o Projeto de Lei, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a implantação do Piso Nacional do Magistério na rede municipal de ensino.

As linhas básicas do projeto já foram anunciadas pelo prefeito Romero Rodrigues, na terça-feira, 14, durante entrevista coletiva no Gabinete do Palácio do Bispo.

Na oportunidade, Romero anunciou um reajuste de 6,74% no piso salarial dos professores, retroativo a janeiro.

O piso salarial dos professores da rede municipal de Campina Grande foi reajustado em 6,74% retroativo ao mês de janeiro.

Agora, a Câmara de Vereadores deverá aprovar o projeto de lei visando atender ao piso nacional da categoria.

A medida tem um impacto em torno de R$ 600 mil na folha mensal da educação municipal, advindos de recursos próprios do município.

Na oportunidade, Romero, que se fazia acompanhar na entrevista da secretária de Educação, Iolanda Barbosa, revelou que, de imediato, será repassada aos cofres da Secretaria de Educação verba no valor de R$ 1,8 milhão, vez que o reajuste é retroativo a 1º. de janeiro do corrente ano.

Ao fazer o anúncio, o prefeito explicou a medida é uma forma explicita de demonstrar o compromisso do governo municipal para com os educadores de Campina Grande, sendo isto possível por conta do equilíbrio fiscal da atual administração, além de fatores como a sinalização positiva de aumento de receitas, a exemplo do que já vem sendo demonstrando pelo pagamento do IPTU de 2017.

Na oportunidade, também presente ao evento, a presidente da Câmara Municipal, Ivonete Ludgério, garantiu empenho para que a matéria, de suma importância para o Magistério de Campina Grande, será apreciada e votada nesta terça-feira, 21, em regime de urgência.