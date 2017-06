Câmara de Campina Grande aprova reajuste para servidores municipais

A Câmara Municipal de Campina Grande votou e aprovou por unanimidade, na manhã dessa terça-feira (06), o Projeto de Lei Complementar Nº 005, de autoria do Poder Executivo, que definiu o reajuste salarial de 3% para os servidores municipais.

A matéria define que o aumento seja retroativo ao dia 1º de maio.

A lei aprovada determina o ajuste sobre o vencimento básico, proventos e pensões dos funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas de Campina Grande.

Os funcionários contemplados com os planos de cargos, carreira e remuneração ficarão excluídos desse reajuste, pois já foram beneficiados com as correções aplicadas no início do ano.

O projeto do reajuste foi protocolado no último dia 31 de maio, com solicitação para ser votado em regime de urgência.

Segundo a presidente Ivonete Ludgério (PSD), apesar da crise econômica enfrentada no país e a escassez de recursos, o município se destaca por garantir a possibilidade de aumento para os servidores.

“Havia um consenso entre as duas bancadas sobre o projeto, uma vez que todo aumento salarial é sempre bem-vindo. Dessa forma, o projeto foi discutido amplamente e terminou sendo aprovado por unanimidade”, destacou a presidente do Poder Legislativo campinense. Ela lembrou que esse aumento já foi aplicado na última folha de pagamento do município.

Na mesma sessão, os vereadores discutiram e aprovaram outros 23 projetos de lei, tratando de assuntos relacionados à infra-estrutura em diversos bairros da cidade de Campina Grande. As matérias seguem agora para apreciação do Poder Executivo.