Câmara campinense homenageia Severino Medeiros com título de cidadania

Uma sessão solene com muita sanfona, forró, poesia, emoção e descontração. Não podia ter sido diferente a homenagem da Câmara Municipal de Campina Grande ao mestre sanfoneiro Severino Medeiros.

Com muita música, ele foi agraciado com o título de cidadão campinense, na noite dessa quinta-feira (16).

A homenagem partiu de uma propositura do vereador Lula Cabral (PMB), em reconhecimento à imensa contribuição que o sanfoneiro deu para a cultura campinense. Por questões de saúde, o autor não pôde comparecer.

A sessão foi presidida pela presidente Ivonete Ludgério (PSD), com a presença dos demais vereadores, músicos, a família do homenageado e grande número de convidados.

Foto: Ascom

A comenda foi entregue pelo vereador João Dantas (PSD), que em seu discurso destacou os valores do homenageado enquanto músico e cidadão.

“Severino Medeiros é indiscutivelmente um dos maiores músicos do Brasil. De modo que é uma honra para Campina Grande torná-lo um filho. Tenho certeza que Lula Cabral estaria muito feliz em fazer essa homenagem”, disse Dantas, ao agradecer a honra de ter sido escolhido como porta-voz da homenagem.

Considerado como um dos maiores sanfoneiros do Brasil, Severino Medeiros é natural de Esperança, mas mora em Campina Grande há mais de 40 anos.

Na bagagem, parcerias com Rosil Cavalcante e Marinês. Mas também já tocou e se apresentou com grandes nomes da música nordestina, como Dominguinhos, Elba Ramalho, Antônio Barros e Cecéu, Marinês, Anastácia, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, Biliu de Campina, Amazan, Tom Oliveira, Cirano e Cirino e tantos outros.

Foto: Ascom

É autor de mais de 70 músicas, gravadas por músicos como Capilé, Luizinho Calixto, Amazan e outros.

No plenário da Casa de Félix Araújo, Severino Medeiros recebeu a comenda ao lado da esposa Maria do Socorro do Nascimento, em um dos momentos de maior emoção da sessão.

O discurso ficou por conta dos filhos e noras. Entre elas a cantora Verônica Ryos, que usou a tribuna e agradeceu à Casa.

“Depois de tanto trabalho, depois de tantos ensinos, depois de preparar tantos filhos para a música, sem estudos e apenas com o dom que Deus lhe deu, nos sentimos orgulhosos em ver Severino recebendo tantas homenagens em vida”, agradeceu.