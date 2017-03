Caixa libera mais de R$ 3 bilhões no 1º dia de saques de contas inativas do FGTS

No primeiro dia de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na sexta-feira (10), 1, 4 milhões de trabalhadores sacaram R$ 1,8 bilhões, informou a Caixa, seja em agências, caixas eletrônicos ou lotéricas. Outros R$ 2 bilhões foram depositados automaticamente nas contas de quem é clitente do banco.

Desde o dia 10, 4,8 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro podem ter acesso ao saldo de suas contas inativas no FGTS. Mesmo com algumas agências abrindo às 8h, grandes filas se formaram ao longo do dia. Segundo a Caixa, foram realizados na sexta-feira 518 mil atendimentos presenciais.

foto: Abr

Apesar de alguns relatos de lentidão nos sistemas, o vice-presidente de Tecnologia da Caixa, José Antônio Eirado (foto), afirmou neste sábado (11) que os problemas foram pontuais, sendo rapidamente corrigidos.

“Devido à carga, uma ou outra agência teve tempo de resposta um pouco ruim, mas tivemos gente de plantão o dia todo para arrumar esses problemas, para que pudéssemos abrir hoje sem eles”, disse.

Neste sábado, a Caixa abriu 1.841 agências em todo o Brasil, das 9h às 15h, para atender somente questões relacionadas às contas inativas do FGTS. Na segunda e terça, as agências abrirão a partir das 9h.

Para ser atendido, não é necessário ter nascido em janeiro e fevereiro. Embora somente as pessoas nascidas nesses meses possam realizar o saque, a Caixa recomenda que as pessoas com aniversário nos demais meses do ano aproveitem o plantão de sábado para se antecipar eventuais problemas de cadastro e/ou verificar inconsistências nos dados, por exemplo.

Foi o caso de Jairo Rocha, de 51 anos. Ele nasceu em novembro, portanto só poderá realizar seu saque em junho, mas foi a uma agência da Caixa na região central de Brasília hoje para verificar inconsistências em sua conta no FGTS.

“Estou me antecipando. Na consulta que fiz pela internet consta um saldo bem menor do que eu, pelos meus cálculos, teria direito, então juntei meus documentos e vim aqui verificar o que houve”, disse o administrador, que conseguiu ser atendimento neste sábado com menos de 15 minutos de espera.

Pode sacar a quantia parada em contas inativas quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Desde ontem, têm acesso aos recursos somente aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro.

De acordo com o calendário divulgado pelo governo, a partir de 10 de abril, será liberado o dinheiro dos nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, é a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. Os aniversariantes de setembro, outubro e novembro poderão sacar os valores a que têm direito a partir de 16 de junho. Por fim, a partir de julho será liberado o dinheiro dos nascidos em dezembro.

No total, há 49,6 milhões de contas inativas aptas a ter os valores liberados. A expectativa do governo é que, ao resgatar o dinheiro parado, os trabalhadores injetem mais de R$ 30 bilhões na economia.