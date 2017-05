Caixa inicia o Feirão da Casa Própria nesta terça em Campina Grande

O presidente do Sindicato da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon-PB), João Batista Sales, explicou que a Caixa está realizando o Feirão da Casa Própria, na Praça da Bandeira, em Campina Grande, desta terça-feira (23) até sábado (27).

Ele afirmou que o horário de atendimento é das 9h às 19h e que as pessoas vão contar com boas condições para adquirir um imóvel de R$ 106 mil a R$ 190 mil por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Foto: Paraibaonline

João disse que o interessado deve levar os documentos pessoais como Identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e comprovante de rendimentos.

Ele também destacou que o FGTS pode ser utilizado com sinal na aquisição do imóvel.

– Estamos no “coração” de Campina Grande das 9h às 19h no Feirão da Casa Própria. Quem tem saldo de FGTS tem uma facilidade maior porque utiliza como sinal na compra e facilita muito mais o financiamento – frisou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.