Caixa deve abrir mais uma agência em João Pessoa ainda este ano

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) revelou, nesta terça (14), que a Caixa Econômica Federal pode abrir uma agência bancária, ainda este ano, no bairro Valentina Figueiredo, zona sul de João Pessoa.

Foto: Ascom

O parlamentar relatou o saldo do encontro que teve, ao lado do suplente de vereador Marmuthe Cavalcante (PSD), com o superintendente da Caixa na Paraíba, Marcos Vinícius.

A abertura da nova agência na zona sul já foi solicitada em Brasília. Em reuniões, com o comando nacional da Caixa, Gouveia apresentou a demanda e viabilidade para que o banco se instale no Valentina.

Rômulo frisou que o bairro é um dos maiores da cidade e é ponto de referência para atendimento de serviços públicos para outros bairros.

Ele lembrou que o Valentina vem tendo uma ampla expansão imobiliária e populacional nos últimos anos, destacou que no local existe uma UPA, um hospital público infantil, terminal de ônibus, praças, escola, faculdade, zona comercial consolidada e que merece receber um banco.

Empenhado na demanda desde 2013, Marmuthe disse que este é um apelo da população do bairro que precisa deixar um dos logradouros mais populosos da cidade para fazer uso dos serviços de uma agência bancária em outra localidade.