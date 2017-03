Cagepa interrompe abastecimento de água em bairro de João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai precisar interromper o abastecimento de água, nesta sexta-feira (17), das 8h às 22h, em todo o bairro de Mangabeira e Cidade Verde, na Capital, para realizar serviços de manutenção do reservatório local.

De acordo com a gerência regional da Cagepa, no Litoral, a interrupção no fornecimento de água será necessária para que equipes da empresa possam fazer o serviço de manutenção preventiva no reservatório R-7, localizado no bairro de Mangabeira.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente por meio do telefone 115, que agora também atende ligações de celular.