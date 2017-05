Cagepa interrompe abastecimento de água em 26 localidades da Grande João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai realizar serviço de manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água de Marés, e, por isso, precisará interromper o abastecimento de água, nesta terça-feira (23), das 6h às 22h, em 26 localidades da Grande João Pessoa.

De acordo com a gerência regional da Cagepa, no Litoral, as áreas que serão atingidas são: toda cidade de Bayeux, Várzea Nova, em Santa Rita, e Centro, Tambiá, Róger, Baixo Róger, Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Funcionários I, Jardim Planalto, Oitizeiro, Cruz das Armas, Jaguaribe, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Jardim Treze de Maio, Ipês, Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu, na Capital.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente por meio do telefone 115, que agora também atende ligações de celular.