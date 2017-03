Cagepa interrompe abastecimento d’água em quatro bairros de João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) realiza, nesta quinta-feira (23), manutenção elétrica preventiva no sistema elevatório da unidade de abastecimento R-29, localizada no bairro Valentina de Figueiredo.

Em consequência, o abastecimento de água será interrompido em quatro localidades de João Pessoa.

Em decorrência da manutenção, haverá suspensão no fornecimento de água das 8h às 18h, no bairro do Valentina Figueiredo, Boa Esperança, Monsenhor Magno e Paratibe.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, que agora também atende ligações de celular.