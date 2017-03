Cagepa instalará sistema no rio Paraíba para abastecer cidades do Cariri

A Cagepa instalará sistema no leito do rio Paraíba para captar águas da transposição do rio São Francisco e jogar na tubulação da adutora do Congo, que abastecerá cidades do Cariri paraibano.

Foto: Secom/PB

O diretor da companhia, Hélio Cunha Lima, anunciou que em poucos dias a obra estará concluída.

– Estamos fazendo uma tomada de água no rio Paraíba. Essa tomada de água irá jogar diretamente na adutora, essa adutora vai para Sumé, como também para o Congo. A firma prometeu que dentro de 15 dias estará terminando esse serviço – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.