Cagepa explica problema no abastecimento de água em Campina Grande

O diretor regional da Cagepa, Ronaldo Meneses, explicou os motivos da falta de água em alguns bairros de Campina Grande, tanto na zona 1 como na zona 2.

Segundo ele, houve um problema elétrico na unidade do bairro da Prata, que é unidade principal da zona 2, chamada de R5, e na sexta-feira, na estação de Gravatá, também houve um problema nas motobombas, que teve um eixo rompido.

Foto: Paraibaonline

– Isso afetou demais o abastecimento. Durante o sábado conseguimos abastecer uma parte normal, mas no domingo tivemos uma falta de energia na unidade R5, que foi proveniente de um serviço de manutenção que estava sendo realizado nas imediações da Clínica Santa Clara. Nós só conseguimos atender a zona 2 até a meia-noite e alguns bairros foram afetados, ficando sem água. Com relação aos bairros Centenário, Pedregal e Cidade Universitária, tivemos um vazamento em uma rede na Avenida Manoel Sales. Não foi possível corrigir a tempo, mas por ser uma área independente do abastecimento, vamos corrigir de hoje para amanhã. Outro problema foi na zona 1. Identificamos que na Avenida João Clementino havia um vazamento, mas constatamos que havia uma construção de uma casa em cima de uma das redes principais. Tivemos que parar o abastecimento e relocar essa rede por cerca de 70 metros – afirmou.

Ronaldo frisou que em parte da zona 1 o problema de abastecimento já está normalizado, e os demais problemas estão sendo resolvidos.

*As declarações repercutiram na rádio Correio FM, nesta segunda-feira, 12.