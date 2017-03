Cagepa explica como ocorrerá a suspensão do racionamento d’água em Campina

foto: Paraibaonline

O presidente da Cagepa, Hélio Cunha Lima, falou que espera que 40 cidades paraibanas saiam do colapso total d’água com a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco.

Hélio se pronunciou sobre o racionamento d’água em Campina Grande explicando que será encerrado quando o Açude Epitácio Pessoa estiver com 33 milhões de metros cúbicos de água.

– Hoje, nós estamos tirando da Cagepa 650 litros por segundo. Algumas pessoas diziam que em outubro do ano passado não existia mais água em Boqueirão, ia ser só lama. Assim que a água chegar vamos passar para 850 litros por segundo. Vamos diminuir o número de dias de racionamento e quando a água chegar na tomada da água será feito o abastecimento total da cidade – frisou.

Sobre o município de Monteiro, Hélio disse que quando a água chegar ao açude de Poções a cidade sairá do racionamento.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.