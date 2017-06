Cadastramento dos aprovados no Sisu começa nessa sexta na UFCG

Começa nessa sexta-feira, dia 09, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), o cadastramento dos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2017.2).

O procedimento deve ser realizado na Coordenação do curso para o qual o candidato foi aprovado, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h. O prazo segue até terça-feira, dia 13 de junho (dias úteis).

Confira a lista dos aprovados no site http://sisu.mec.gov.br/

No ato do cadastramento, o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou diploma de graduação em curso superior, devidamente assinado pelo candidato e pela escola; identidade; CPF; título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de presença na última eleição (1º e ou 2º turno da eleição de 2016); prova de quitação com o Serviço Militar, para os brasileiros do sexo masculino e maiores de 18 anos; certidão de nascimento ou de casamento; e comprovante de residência.

O cadastramento é obrigatório. O não comparecimento ao ato de cadastramento ou a não apresentação da documentação exigida implica na perda do direito à vaga.

A matrícula em disciplinas acontece no dia 02 de outubro e aulas do período 2017.2 serão iniciadas no dia 09 de outubro.

Lista de espera

Os candidatos que não foram aprovados na chamada regular devem manifestar interesse em participar da Lista de Espera no site do Sisuaté 19 de junho. A convocação desses candidatos pela UFCG começa no dia 07 de agosto. Estão previstas oito chamadas.

Para mais detalhes, acesse edital. Todas as informações referentes ao Sisu 2017.2 na UFCG estão disponíveis no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov). Confira aqui no link.