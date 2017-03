Cabaceiras sedia Seminário de Turismo do Cariri na quarta-feira

A cidade de Cabaceiras irá sediar, na próxima quarta-feira (22), o Seminário de Turismo do Cariri. O evento irá reunir oito cidades da região para discutir ações em conjunto e a promoção dos produtos turísticos do Cariri Oriental.

O projeto de Desenvolvimento Territorial (DET) do Sebrae Paraíba é o articulador desta e de outras ações e prol do turismo sustentável da região. A palestra principal do seminário será ministrada pelo consultor de Turismo do Sebrae Paraíba, Ayron Kerlly Santos. Além dele, haverá apresentações dos grupos Irmãos em Trilha e Cicloturismo PB.

Os participantes receberão uma consultoria de Marketing para a criação da Rota de Ecoturismo, uma das próximas ações do grupo gestor das cidades.

“A integração dos municípios durante o seminário é o foco principal do trabalho”, destacou a analista técnica do Sebrae e gestora do DET Cariri Oriental, Andrea Xavier.

Com a reunião das partes interessadas em desenvolver o Turismo, o grupo apresentará as ações e iniciativas de parceiros no território. Outra ideia para o momento é apresentar a proposta da Rota de Ecoturismo.

Os secretários de Turismo e Cultura dessa parte do território e empreendedores do trade já confirmaram presença.

“Estamos ouvindo o trade turístico e propondo soluções para fomentar ainda mais o setor nesses municípios”, completou Andrea.