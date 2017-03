Buega Gadelha declara que nunca pensou em disputar governo do Estado

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

No mês de janeiro deste ano, o empresário Francisco Buega Gadelha, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, teve o seu nome lançado para disputar o governo estadual em 2018, juntamente com o nome do empresário Roberto Cavalcante, diretor do Sistema Correio de Comunicação, para concorrer ao Senado.

O lançamento informal ocorreu na casa de recepções Palácio das Nações, em Campina Grande, duramente a festa de comemoração do aniversário do dirigente da FIEP.

Buega declarou que nunca pensou em ser candidato ao governo do Estado.

– Tomar o protagonismo de me insinuar para ser candidato a qualquer coisa, eu nunca fiz isso e nem estou fazendo. De tal forma que, se um dia alguma coisa semelhante vir acontecer, pode ser. Mas eu não me inseri nesse contexto – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.