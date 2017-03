Bráulio Bessa promove palestra em Campina Grande sobre poesia e empreendedorismo

O Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, recebe nesta terça-feira, 21, o poeta Bráulio Bessa, atual revelação da poesia matuta no Brasil, que irá proferir a palestra “O Jeito Arretado de Empreender”.

O evento tem início previsto para as 19h30 e é promovido pela CDL Campina Grande em parceria com o Sebrae.

Foto: Ascom

Em sua palestra, Bráulio Bessa conta a história do matuto sonhador de Alto Santo, no interior do Ceará, que, sem precisar abandonar o Sertão, criou um dos maiores movimentos virtuais de divulgação da cultura nordestina e se tornou um dos mais importantes empreendedores sociais do país.

Uma palestra repleta de elementos como poesia de cordel, causos da sabedoria popular, humor e principalmente a mais pura gaiatice cearense. Tudo isso interligado à motivação, empreendedorismo e ao instinto batalhador e sonhador do povo nordestino.

Bessa também é criador do projeto “Nação Nordestina”, com mais de um milhão de seguidores e fãs, além de ser considerado um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, integrando o elenco fixo do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da Rede Globo.

Os ingressos estão sendo vendidos na CDL, Sebrae, Teatro, Espaço Maildes e Unna Derme, ao valor promocional de R$ 40.