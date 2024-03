Dia da Oração: Padre Eude Gomes fala sobre a importância da fé e da disciplina

Nesta sexta-feira, 01 de março, os católicos celebram o Dia da Oração, um momento dedicado à reflexão, à fé e à disciplina. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o padre Eude Gomes destacou a importância da oração na vida dos fiéis.

– Toda religião é feita de um povo reunido que estabelece uma relação com uma divindade, com Deus o criador e santo e santas. Essa relação é baseada no diálogo e a oração é essa conversa com Deus, onde escutamos as suas orientações, conselhos e ensinamentos e ele escuta as nossas orações clamores, lamúrias e nessa relação recíproca temos o amor da criatura pelo criador e o criador pelas suas criaturas – afirmou o padre.

Padre Eude Gomes ressaltou que a oração é um canal de comunicação com Deus, que nos permite expressar nossas necessidades, agradecer pelas bênçãos recebidas e fortalecer nossa fé e por isso deve haver disciplina.

– A nossa religião católica tem muitos livros, manuais, formas de oração e todas elas são bem-vindas. A oração organizada nos dá disciplina. A nossa alma precisa dessa disciplina para crescer sabendo o que é certo e evitando o que é errado e é a oração que nos dá essa disciplina para saibamos nos relacionar com Deus – pontuou.