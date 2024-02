Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

GESTÃO FISCAL

Estado é o 3º melhor do país na relação receita versus despesa

O Globo (RJ)

Lula critica Vale, e governo volta a tentar influir na sucessão da empresa

O Dia (RJ)

INSS: juros do empréstimo consignado têm redução

Folha de S.Paulo

Governo desiste de incluir motoristas de aplicativo na CLT

O Estado de S. Paulo

Bolsa cai após falas de Lula e Prates sobre Vale e Petrobras

Valor Econômico (SP)

Após 8 anos, fatia de bancos públicos no crédito volta a aumentar

Correio Braziliense

Servidor e governo longe de acordo sobre o reajuste

Estado de Minas

Ministro prevê edital para a BR-381 em 60 dias

Zero Hora (RS)

Após negociações, Estado ampliará verba a hospitais de Canoas e Capital

Diário de Pernambuco

Renda média do pernambucano é quarta menor do Brasil

Jornal do Commercio (PE)

Decisão do STF garante a Raquel economia de R$ 71 milhões com a Alepe

A Tarde (BA)

Governo e prefeitura da capital fecham o cerco contra dengue

Diário do Nordeste (CE)

Três maiores açudes do Ceará ganham volume