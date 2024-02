Camila Toscano passa ao largo de confusão entre aliados

Sempre que tem sido instada a falar, nos últimos dias, sobre a confusão em seu grupo político em Campina Grande, a deputada estadual Camila Toscano (PSDB) recorre a uma resposta-padrão.

“Em relação a Tovar (Correia Lima), Bruno e Romero é com eles, não posso falar por eles. Seria uma irresponsabilidade minha falar sobre o que pode acontecer. São muitos ´se´, e não podemos trabalhar com isto”, assevera a deputada do PSDB.

Também acerca de sua ´Guarabira natal´ Camila entoa um discurso constante, mas com horizonte mais nítido e com a sinalização de que a ex-prefeita Léa Toscano (sua mãe) caminha para tentar mais um mandato.

“São 40 anos dedicados a Guarabira. Mas a decisão é de um grupo colegiado. Qualquer decisão será coletiva, mas o nome dela (Léa) está sim à disposição. Mas ainda não há candidatura posta”, situou a ´tucana´.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

