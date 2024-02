Leitura rápida: saiba o que repercute pelo Brasil nesta sexta-feira

Silêncio de Bolsonaro em depoimento à PF, governo Lula reconhece falhas na saúde indígena, primeira reunião do G20 sob presidência do Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (23).

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro e militares silenciam em depoimento à PF sobre trama golpista. Defesa de ex-presidente e de generais adotam estratégia comum e pedem acesso à íntegra de investigação; Valdemar e Torres destoam.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato no domingo na avenida Paulista. Especialistas, porém, divergem se mera convocação da manifestação já poderia ensejar uma prisão preventiva.

COTIDIANO

Governo Lula reconhece falhas na saúde indígena em plano enviado ao STF. Documente elaborado após ordem do ministro Barroso aponta dificuldades logísticas; ministra diz que um ano não foi suficiente para conter mortes de yanomamis.

PRECATÓRIOS

Governo decide antecipar pagamento de R$ 30 bilhões em precatórios. Pagamentos que só seriam feitos em julho agora devem ser feitos em fevereiro.

STF

Flávio Dino toma posse como ministro do STF ao lado de Lula. Ex-chefe do Ministério da Justiça sucede a ministra aposentada Rosa Weber na corte.

COTIDIANO

Três pessoas são presas sob suspeita de ajudar em fuga em Mossoró. Procura pelos detentos de penitenciária federal entra no 9º dia.

DANIEL ALVES

Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio por estupro pela Justiça da Espanha. Tribunal considerou que relação não foi consentida e que há provas que atestam a violação sexual.

GUERRA DA UCRÂNIA

Brasil encerra encontro de chanceleres com G20 sob contestação da Rússia. Chanceler de Moscou, principal alvo de críticas no encontro, questiona papel político do grupo e discussão sobre guerras.

AMÉRICA LATINA

Argentina aperta cerco contra estudantes brasileiros sem visto e ‘falsos turistas’. Relatos de viajantes barrados indicam aplicação mais rigorosa de regras, embora não haja nenhuma mudança de normas.

CHUVA

Chuva causa oito mortes e destruição em cidades do interior e da Baixada Fluminense. Entre as vítimas estão quatro pessoas da mesma família atingidas por um deslizamento em Barra do Piraí, no sul do estado.

MERCADO

‘Vendi com o cérebro, não com o coração’, diz antigo dono do Playcenter. Pioneiro no mercado brasileiro, Marcelo Gutglas diz acreditar que a Cacau Show vai manter o legado do parque.

CULTURA

Filho de Gal Costa sai de casa e defesa diz que viúva não tem direito à herança. Gabriel da Costa Penna Burgos questiona na Justiça a fração do patrimônio da artista reivindicada por Wilma Petrillo.

ASTRONOMIA

Odysseus, dos EUA, torna-se primeira nave privada a pousar na Lua. Alunissagem da Intuitive Machines, bancada parcialmente pela Nasa, foi realizada nesta quinta (22).

*Folhapress