Notícias em destaque pelo país; leitura rápida

Blinken diz a Lula que não há genocídio em Gaza, Daniel Alves é condenado, Derrite abre guerra com coronéis ao trocar nº 2 da PM, Ministério Público desiste de acordo com Jovem Pan e outras notícias para começar esta quinta-feira (22).

GOVERNO LULA

Blinken diz a Lula que não há genocídio em Gaza e relata história de familiar no Holocausto. Chefe da diplomacia reforça posição dos EUA, favorável a Tel Aviv, mas diz que encontro com brasileiro foi ótimo.

DANIEL ALVES

Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio por estupro pela Justiça da Espanha; decisão cabe recurso. Tribunal considerou que relação não foi consentida e que há provas que atestam a violação sexual.

COTIDIANO

Derrite troca número 2 da PM e abre guerra com coronéis de SP. Oficiais do alto comando falam nos bastidores em tentar derrubar o secretário de Tarcísio; OUTRO LADO: Secretaria fala em ‘movimentações de rotina’.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Não podemos viver em impasse de ‘Bolsonaro vai ser preso’, diz ex-presidente. Em entrevista a blogueiro, ex-mandatário diz que ato na Paulista terá discursos de Tarcísio, Michelle e Silas Malafaia.

STF

Histórico do STF e ofensas de Bolsonaro ‘seguram’ Moraes no comando de investigação. Ofensas generalizadas a ministros da corte também dificultaram pedido de afastamento feito pela defesa de ex-mandatário.

JUSTIÇA

Ministério Público desiste de acordo com Jovem Pan e retoma processo por cassação de concessões. Emissora e órgão não conseguiram chegar em meio termo sobre processo por divulgação de notícias falsas e ataque a democracia; multa pode chegar a R$ 13,4 milhões.

CONGRESSO NACIONAL

Governo tenta convencer Congresso a esperar dados do Orçamento para rediscutir veto a emendas. Aliados de Lula querem avaliar relatório de arrecadação do Tesouro para decidir se há condições de repor verbas.

VIOLÊNCIA

Polícia espalha fotos de fugitivos de Mossoró, e barreiras chegam até o Ceará. Reportagem da Folha de S.Paulo percorreu aproximadamente 50 km desde a cidade da penitenciária federal até o estado vizinho.

POLÍTICA

Filho de Lula se alia a empresário bolsonarista e a prefeito investigado para erguer time no AM. Luis Claudio dirige clube em cidade encravada na floresta, rumo à Série D, e retorna ao futebol ressentido com ofensiva contra a família.

GOVERNO LULA

Jornalista Marcos Uchôa deixa governo Lula e alega ‘razões pessoais’. Repórter apresentava live com presidente e nega desentendimento; ‘foi diferente, divertido, um privilégio, mas preferi sair’.

CHINA

Avião faz pouso de emergência em Hong Kong após carregador explodir a bordo. Cabine da aeronave de companhia filipina ficou tomada por fumaça; incidente não deixou feridos.

VIOLÊNCIA

Aluno morre esfaqueado e outro fica ferido em briga na porta de escola em Anápolis (GO). Um terceiro adolescente também se feriu e está internado em estado gravíssimo; confusão começou no dia anterior durante jogo online, diz polícia.

FILMES

Cachorro de ‘Anatomia de uma Queda’ ensaiou por dois meses para fingir sua morte. Filme de Justine Triet, vencedor da Palma de Ouro e indicado a cinco estatuetas do Oscar, encantou público com Snoop.

*Folhapress