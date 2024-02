Veja as notícias que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Senadores aprovam projeto que acaba com saída temporária de presos em datas comemorativas, crise Lula-Israel dá munição à oposição, Voa Brasil não garante passagem mais barata e outras notícias para começar esta quarta-feira (21).

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova projeto que acaba com saidinha de presos. Texto agora volta para a Câmara dos Deputados; Lula ainda vai avaliar se vetará o projeto.

GOVERNO LULA

Crise Lula-Israel municia bolsonaristas, mas líderes do Congresso descartam avanço de impeachment. Pedido com mais de 100 assinaturas será o 18º liderado por oposição desde 2023.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Reação de Israel a fala de Lula é cortina de fumaça para ataques em Gaza, diz Mauro Vieira. Chanceler brasileiro afirma que relações entre os países vão sobreviver apesar de declarações ‘inaceitáveis’ e ‘mentirosas’ de Tel Aviv.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Brasil pede que Corte de Haia declare ilegal ocupação de Israel dos territórios palestinos. Delegação brasileira defende criação de dois Estados em meio à crise diplomática com Tel Aviv.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

EUA vetam pela 3ª vez resolução no Conselho de Segurança para cessar-fogo entre Israel e Hamas. Washington considera que proposta dificulta negociações por trégua que incluam a libertação de reféns; americanos têm versão alternativa de resolução, mas ainda sem data de votação.

STF

Toffoli manda retirar diálogos entre advogado e investigado de inquérito sobre Moraes. Inviolabilidade só pode ser quebrada se há a suspeita de que o profissional esteja envolvido com práticas ilícitas.

EDUCAÇÃO

Professor não tem a melhor estrutura nem o melhor salário, mas tem amor, diz Tarcísio. Governador lança programa que vai oferecer apoio pedagógico aos municípios para garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa.

MERCADO

Voa Brasil não garante passagem mais barata e vai só reunir bilhetes que já custam até R$ 200. Governo negocia com aéreas uma meta de 4 a 5 milhões de assentos vendidos nessa faixa de preço.

COTIDIANO

Investigações apontam que presídio de Mossoró não fazia revistas diárias em celas. Segundo pessoas que acompanham o caso, falta de inspeção é um erro de procedimento.

VIOLÊNCIA

Operação Verão da PM chega a 30 mortos no litoral de SP. Número de homicídios registrados desde o dia 3 de fevereiro é superior ao de 40 dias da Operação Escudo, em 2023.

VIOLÊNCIA

Suspeito morre queimado e outro baleado após família ser feita refém no bairro Cidade Jardim, em SP. Segundo policiais, carro que um dos suspeitos tentou usar para fugir pegou fogo.

VIOLÊNCIA

Espancado até morrer, pedreiro foi vítima de fake news em Suzano (SP), diz polícia. Sete homens foram presos por suspeita de participação no linchamento; vereador é investigado por propagação de notícia falsa e incitação ao crime.

ALIMENTAÇÃO

Volta do Playcenter é um sonho, afirma dono da Cacau Show após comprar parque. Alexandre Costa fechou compra do grupo de parque de diversões e planeja crescer no lazer e entretenimento.

TELEVISÃO

Matheus Ceará assina contrato de dois anos com nova emissora. Após 12 anos no SBT, humorista vai trabalhar no canal dos Estados Unidos com programação em português voltada a imigrantes brasileiros.

*Folhapress