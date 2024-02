O radialista Nilvan Ferreira decidiu disputar a Prefeitura de Santa Rita e deve ser pelo Republicanos, e caso sendo eleito, disse que a primeira porta que vai bater para pedir ajudar será a do governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), do qual era adversário ferrenho, mas conforme o radialista, a diplomacia é fundamental e ambos cumpriram seus papéis em eleições passadas em defesa daquilo que acreditam.

“As pessoas para terem o nível, a capacidade de dialogar, não precisam abdicar do que pensam. Sendo prefeito de Santa Rita, se assim for a vontade da população, vou bater à porta do governador. Ele sabe disso porque não tem como defender uma plataforma em Santa Rita e, por questões políticas e ideológicas, eu dizer que não quero conversa com o governador, longe disso”, declarou.

Segundo ele, a população de um estado não pode ficar criminalizada por conta de como pensa o prefeito ou o governador.

“Quero que o governador saiba da minha total disposição de dialogar com o seu governo em prol de Santa Rita, pois eu vou precisar resolver gargalos grandes na cidade. Eu tenho uma cidade em que a saúde é um fracasso, eu tenho uma cidade em que as pessoas não conseguem fazer um exame de urina, de fezes e esse povo está sofrendo”, destacou.

Nilvan Ferreira disse ainda que se não fosse para resolver esses problemas, nunca iria deixar o que faz hoje para atender a um convite para começar um novo tempo na cidade.

“Eu vou precisar do governador e não vou fazer cabo de guerra com o governador, nem com o governo federal. Como prefeito de Santa Rita, vou ter que estabelecer parcerias importantes e a minha fala diz muita da reciprocidade do que disse o governador na sua fala (em recente entrevista)”, avaliou.